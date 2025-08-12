РЖД у вогні
Трамп продовжив "тарифну павзу" для Китаю ще на 90 днів

Наслідок переговорів наприкінці липня у Стокгольмі.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо заборони застосування підвищених тарифів на китайські товари тривалістю 90 днів.

Як пише CNBC, адміністрація у Вашингтоні вже вдруге офіційно послаблює митний тиск на Піднебесну. У травні Сполучені Штати погодилися припинити тарифну війну, під час якої ставка сягала 145%. Згідно з нинішніми домовленостями, до китайських товарів застосовують 30% тарифу, американські йдуть на китайський ринок з митом у 10%.   

Продовження терміну, під час якого США та Китай мають домовитися про нову торговельну угоду, стало можливим після успішних перемовин, які відбулися наприкінці липня у Стокгольмі. Пекіну також поки вдається уникнути санкцій, які Трамп обіцяв застосувати проти покупців російських нафти та газу.
