Трамп продовжив "тарифну павзу" для Китаю ще на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо заборони застосування підвищених тарифів на китайські товари тривалістю 90 днів.

Як пише CNBC, адміністрація у Вашингтоні вже вдруге офіційно послаблює митний тиск на Піднебесну. У травні Сполучені Штати погодилися припинити тарифну війну, під час якої ставка сягала 145%. Згідно з нинішніми домовленостями, до китайських товарів застосовують 30% тарифу, американські йдуть на китайський ринок з митом у 10%.

Продовження терміну, під час якого США та Китай мають домовитися про нову торговельну угоду, стало можливим після успішних перемовин, які відбулися наприкінці липня у Стокгольмі. Пекіну також поки вдається уникнути санкцій, які Трамп обіцяв застосувати проти покупців російських нафти та газу.