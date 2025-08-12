Маск планує подати до суду на Apple через те, що X або Grok не включили до списку топдодатків

Маск сказав, що це є порушенням антимонопольного законодавства.

Мільярдер, власник SpaceX, Tesla та X Ілон Маск заявив, що планує подати до суду на компанію Apple за те, що вона не додала соцмережу X та його застосунок із штучним інтелектом Grok до розділу рекомендованих додатків в App Store.

Як пише АР, Маск опублікував допис у соцмережі X пізно ввечері в понеділок.

"Ей, Apple App Store, чому ви відмовляєтеся додати X або Grok у свій розділ "Must Have", якщо X — додаток №1 у світі в категорії новин, а Grok — №5 серед усіх додатків? Ви займаєтеся політикою? Що відбувається? Допитливі уми хочуть знати", – написав Маск.

Він також заявив, що "Apple поводиться так, що унеможливлює для будь-якої AI-компанії, крім OpenAI, вихід на перше місце в App Store, що є беззаперечним порушенням антимонопольного законодавства. xAI вживе негайних юридичних заходів".

Інших деталей він не повідомив.

Apple поки ніяк не прокоментувала це. Станом на ранок вівторка найпопулярнішим додатком в App Store був TikTok, за ним ішли Tinder, Duolingo, YouTube та Bumble. ChatGPT від OpenAI займав 7-е місце.

Компанія Apple вже стикалася з численними звинуваченнями у порушенні антимонопольного законодавства останніми роками. Зокрема регулятори Європейського Союзу у квітні оштрафували Apple на 500 мільйонів євро за порушення правил конкуренції, забороняючи розробникам додатків вказувати користувачам на дешевші варіанти поза межами App Store.

Торік ЄС оштрафував американського техногіганта майже на 2 мільярди доларів за несправедливе надання переваг власному сервісу потокової музики, забороняючи конкурентам, таким як Spotify, повідомляти користувачам, як вони можуть оформити дешевшу підписку за межами додатків для iPhone.