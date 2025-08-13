Путін зателефонував Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом на Алясці

За даними південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії для підтримки війни.

Президент Росії Владімір Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та поінформував його про заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці цього тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Кремль.

Пізніше державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК також повідомило про розмову двох лідерів, не згадавши про заплановану зустріч Путіна і Трампа.

Зазначається, що Кім і Путін обговорили "розвиток зв'язків між країнами в рамках угоди про стратегічне партнерство, підписаної минулого року, що підтверджує їхнє бажання зміцнювати співпрацю в майбутньому".

Путін висловив Північній Кореї вдячність за допомогу у "звільненні" Курської області, а також за "мужність, героїзм і самовідданість, проявлені військовослужбовцями Корейської народної армії".

Водночіс, за оцінкою південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії для підтримки російських окупантів у війні проти України, і планує ще одне розгортання військ.