​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Путін зателефонував Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом на Алясці

За даними південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії для підтримки війни.

Путін зателефонував Кім Чен Ину перед зустріччю з Трампом на Алясці
Путін і Кім Чен Ин (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Владімір Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та поінформував його про заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці цього тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Кремль.

Пізніше державне інформаційне агентство КНДР ЦТАК також повідомило про розмову двох лідерів, не згадавши про заплановану зустріч Путіна і Трампа.

Зазначається, що Кім і Путін обговорили "розвиток зв'язків між країнами в рамках угоди про стратегічне партнерство, підписаної минулого року, що підтверджує їхнє бажання зміцнювати співпрацю в майбутньому". 

Путін висловив Північній Кореї вдячність за допомогу у "звільненні" Курської області, а також за "мужність, героїзм і самовідданість, проявлені військовослужбовцями Корейської народної армії".

Водночіс, за оцінкою південнокорейської розвідки, КНДР направила понад 10 тис. військовослужбовців на захід Росії  для підтримки російських окупантів у війні проти України, і планує ще одне розгортання військ.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies