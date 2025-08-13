Sky News: ЄС розглядає послаблення санкцій проти РФ за умови повного припинення вогню

Союзники України в ЄС обговорюють можливість поступового послаблення санкцій проти Росії у разі досягнення повного припинення вогню, пише Sky News.
План передбачає повторне введення обмежень у разі порушень.
Джерела видання повідомляють, що короткострокове 15-денне перемир’я може бути встановлене негайно, при цьому санкції залишатимуться чинними на цей період, перед початком більш тривалої паузи у бойових діях на території України.
Окремо італійський уряд планує проштовхувати питання про залучення Європи в переговорах Дональда Трампа з Володимиром Путіним, наголошуючи на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.
- Цього ж дня з’явилася заява президента Франції Еммануеля Макрона про новий пакет санкцій проти РФ, і все залежить від переговорів у найближчі дні і тижні.
- Очільник Мінфіну США Скотт Бессент повідомив, що Трамп говоритиме про санкції на своїй п’ятничній зустрічі із Путіним.