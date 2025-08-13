РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Бессент: Трамп обговорить тему санкцій під час зустрічі з Путіним на Алясці

Запроваджені проти РФ обмеження "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

Бессент: Трамп обговорить тему санкцій під час зустрічі з Путіним на Алясці
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує обговорювати санкції із російським лідером Владіміром Путіним під час зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це заявив очільник Мінфіну США Скотт Бессент, пише Sky News.

Бессент наголосив, що Трамп хоче донести до Путіна, що що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти Москви.

"Він (Трамп — ред.) дасть зрозуміти Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", — сказав Бессент.

Бессент уточнив, що запроваджені проти РФ обмеження "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

Він додав, що європейцям "потрібно приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

  • Зустріч Дональда Трампа й Владіміра Путіна відбудеться 15 серпня в штаті Аляска. Це буде першою зустріччю російського і американського лідерів за повномасштабну війну.
  • За даними преси, Росія як умову для перемир'я називає відмову України від Донецької області.
  • Напередодні поїздки Путіна до Штатів Зеленський активізував контакти зі світовими лідерами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies