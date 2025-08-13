Бессент: Трамп обговорить тему санкцій під час зустрічі з Путіним на Алясці

Запроваджені проти РФ обмеження "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

Президент США Дональд Трамп планує обговорювати санкції із російським лідером Владіміром Путіним під час зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це заявив очільник Мінфіну США Скотт Бессент, пише Sky News.

Бессент наголосив, що Трамп хоче донести до Путіна, що що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти Москви.

"Він (Трамп — ред.) дасть зрозуміти Путіну, що всі варіанти перебувають на столі переговорів", — сказав Бессент.

Бессент уточнив, що запроваджені проти РФ обмеження "можуть бути посилені, можуть бути ослаблені та можуть мати конкретні терміни дії".

Він додав, що європейцям "потрібно приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".