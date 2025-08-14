Союзники погрожують відмовитися від закупівлі F-35 у відповідь на дії Трампа

Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.

Союзники, критикуючи тарифну політику президента США Дональда Трампа, погрожують не купувати американські винищувачі F-35, пише Politico.

“Союзники, втомлені останнім раундом суворих тарифів та вимог Дональда Трампа щодо витрат, б'ють президента по самому болю — по його улюбленому винищувачу”, ‒ зазначає видання.

Іспанія, після суперечки з Вашингтоном щодо нової мети витрат НАТО на оборону в 5%, відмовилася від багатомільярдної покупки винищувача F-35.

Швейцарія стикається зі все більшим тиском у всьому політичному спектрі, щоб відмовитися від планів щодо F-35.

Індія, розчарована вищими цінами США на свої товари, як повідомляється, вирішила призупинити зусилля щодо купівлі американських бойових літаків.

Ці кроки, зроблені за останні два тижні, демонструють потенційні наслідки економічних заходів Трампа, які змушують країни переглянути свої оборонні зв'язки зі Сполученими Штатами. Вони також посилюють побоювання американської промисловості, що ця нова форма протекціонізму викличе заходи у відповідь, поставить під загрозу постачання зброї і підірве домінування Америки як провідного світового постачальника озброєнь.

Хоча більшість союзників не поспішають відмовлятися від давно запланованих закупівель, нещодавні дії трьох країн демонструють все більші осередки опору та деякі з найбільш конкретних на сьогодні спроб протистояти глобальним торговельним маневрам Трампа.

Окрім того, інші потенційні покупці, такі як Португалія, відклали рішення через сумніви щодо надійності США. За словами Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який контролював політику в Європі та НАТО, тарифи є “великим середнім пальцем” для союзників, яких США роками закликали купувати американське обладнання.

F-35, вироблений американською компанією Lockheed Martin, особливо вразливий до такого роду економічної турбулентності. Його деталі надходять від понад 100 постачальників у всьому світі, а великі закордонні замовлення допомагають знизити ціну кожного літака. Якщо країни вийдуть з виробництва або скоротять його, витрати зростуть для всіх. Загальна вартість замовлень F-35 Іспанії та Швейцарії становила близько 15 мільярдів доларів за кілька десятків літаків.

Рішення Іспанії не продовжувати закупівлю F-35 може спрямувати мільярди на Eurofighter Typhoon, який виробляють Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія, та франко-німецьку систему Future Combat Air System ‒ винищувач-невидимку наступного покоління та безпілотник, заплановані на 2040-ті роки.

У Lockheed Martin зазначили водночас, що Велика Британія, Данія та Бельгія нещодавно оголосили про свій намір придбати щонайменше по десять F-35.

Білий дім захищав тарифи Трампа, називаючи їх економічним благом, і зазначив, що він збільшив витрати НАТО на оборону до 5% ВВП, що, як очікується, принесе користь американським виробникам зброї.