Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Швейцарські політики наполягають на скасуванні угоди щодо F-35 після мит Трампа

Швейцарія мала купити понад 30 винищувачів Lockheed Martin за 9,1 мільярда доларів.

Швейцарські політики наполягають на скасуванні угоди щодо F-35 після мит Трампа
Фото: EPA/UPG

Швейцарські політики різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад 30 винищувачів F-35A від американського оборонного конгломерату Lockheed Martin після того, як президент США Дональд Трамп запровадив на цю країну одні з найсуворіших мит у світі.

Про це пише Bloomberg.

Заклики відкликати або хоча б переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 мільярда швейцарських франків (9,1 мільярда доларів), посилилися у Берні після того, як Трамп встановив 39% тарифну ставку для європейської країни.

Проєкт закупівель був спірною темою у Швейцарії протягом тижнів після того, як урядовці визнали “непорозуміння” з Вашингтоном щодо того, скільки коштуватимуть літаки. Законодавець від партії “Зелені” Бальтазар Глеттлі навесні подав пропозицію про скасування проєкту закупівель, яку можуть обговорити у парламенті вже у вересні. Седрік Вермут, співголова швейцарських соціал-демократів, вимагав проведення повторного плебісциту, “щоб населення могло зупинити закупівлі”.

Пропозиції лівих, ймовірно, отримають підтримку за межами їхніх лав, оскільки тарифний хаос, що вибухнув минулого тижня, розширив коло політиків, які сумніваються в правильності купівлі літаків Lockheed Martin в умовах мінливих геополітичних реалій.

  • 36 літаків становлять приблизно третину від обсягу постачання компанії у 2024 році. Lockheed Martin вже зіткнулася з труднощами цього року, зазнавши збитків у розмірі 1,6 мільярда доларів при звіті про прибутки в липні, тоді як Пентагон різко скоротив заплановану закупівлю винищувачів F-35 на 2026 фінансовий рік і вклав більше коштів у програми конкурентів.

“"Напади" на американські винищувачі суперечать ідеї використання цих літаків для умиротворення Вашингтона на переговорах щодо тарифів. Згода на більш високу ціну та можливе замовлення додаткових літаків могли б допомогти переконати Трампа, враховуючи, яке місце закупівлі зброї займали в інших торгових угодах”, ‒ додає Bloomberg.

Ліберальний депутат Ганс-Петер Портманн натомість пропонує уряду розглянути можливість зупинення контракту та вивчити, які прогалини в обороні країни можна  усунути, тісніше співпрацюючи з європейськими партнерами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies