Швейцарські політики наполягають на скасуванні угоди щодо F-35 після мит Трампа

Швейцарські політики різних партій прагнуть скасувати замовлення на понад 30 винищувачів F-35A від американського оборонного конгломерату Lockheed Martin після того, як президент США Дональд Трамп запровадив на цю країну одні з найсуворіших мит у світі.

Про це пише Bloomberg.

Заклики відкликати або хоча б переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 мільярда швейцарських франків (9,1 мільярда доларів), посилилися у Берні після того, як Трамп встановив 39% тарифну ставку для європейської країни.

Проєкт закупівель був спірною темою у Швейцарії протягом тижнів після того, як урядовці визнали “непорозуміння” з Вашингтоном щодо того, скільки коштуватимуть літаки. Законодавець від партії “Зелені” Бальтазар Глеттлі навесні подав пропозицію про скасування проєкту закупівель, яку можуть обговорити у парламенті вже у вересні. Седрік Вермут, співголова швейцарських соціал-демократів, вимагав проведення повторного плебісциту, “щоб населення могло зупинити закупівлі”.

Пропозиції лівих, ймовірно, отримають підтримку за межами їхніх лав, оскільки тарифний хаос, що вибухнув минулого тижня, розширив коло політиків, які сумніваються в правильності купівлі літаків Lockheed Martin в умовах мінливих геополітичних реалій.

36 літаків становлять приблизно третину від обсягу постачання компанії у 2024 році. Lockheed Martin вже зіткнулася з труднощами цього року, зазнавши збитків у розмірі 1,6 мільярда доларів при звіті про прибутки в липні, тоді як Пентагон різко скоротив заплановану закупівлю винищувачів F-35 на 2026 фінансовий рік і вклав більше коштів у програми конкурентів.

“"Напади" на американські винищувачі суперечать ідеї використання цих літаків для умиротворення Вашингтона на переговорах щодо тарифів. Згода на більш високу ціну та можливе замовлення додаткових літаків могли б допомогти переконати Трампа, враховуючи, яке місце закупівлі зброї займали в інших торгових угодах”, ‒ додає Bloomberg.

Ліберальний депутат Ганс-Петер Портманн натомість пропонує уряду розглянути можливість зупинення контракту та вивчити, які прогалини в обороні країни можна усунути, тісніше співпрацюючи з європейськими партнерами.