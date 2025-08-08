У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Іспанії знову прогнозують виснажливу спеку

У деяких регіонах температура може сягати 43°C.

Іспанії знову прогнозують виснажливу спеку
Фото: EPA/UPG

Після липня з нижчими за норму температурами на більшій частині країни, Іспанія розпочала серпень із виснажливої спеки, повідомляють Euronews.

За даними Державного метеорологічного агентства (Aemet), спека триватиме щонайменше до середи, 13 серпня.

Вчора майже у всій країні оголосили попередження про спеку, а в деяких регіонах температура може сягати 43°C.

“Друга велика спекотна хвиля літа розпочалася минулої неділі, 3 серпня, і все свідчить про те, що найгірше ще попереду”, ‒ зазначає видання.

Поточна погодна ситуація, відносно стабільна і визначена теплом, сухою повітряною масою з Африки, забезпечує стійке зростання температури.

Сьогодні очікується максимальна температура від 36°C до 38°C на більшій частині внутрішньої частини Піренейського півострова, з піками до 40°C у долинах річок Тежу, Гвадіана та Гвадалквівір.

Фото: EPA/UPG

Напередодні вихідних очікується подальше підвищення температури. На південному заході прогнозуються максимальні значення від 40 до 42 °C, а в долині річки Ебро та на північному сході півострова ‒ близькі до 40 °C.

Підвищення температури продовжиться у понеділок та вівторок, особливо на південному заході та північному сході півострова, де температура може досягти 41–43 °C.

Фото: EPA/UPG

Цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень, повідомили у Службі зміни клімату Євросоюзу Copernicus. Середня температура поверхні планети минулого місяця все ще була на 1,25°C вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

У світовому масштабі 2024 рік був найспекотнішим роком в історії спостережень. При цьому Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент, а температура зростає вдвічі швидше, ніж середній світовий показник з 1980-х років.
