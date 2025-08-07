Іспанія відмовилась від купівлі американських винищувачів F-35

Іспанія більше не розглядає варіант купівлі винищувачів F-35 американського виробництва.
Про це повідомляє Reuters.
Натомість Іспанія обиратиме між Eurofighter європейського виробництва та так званою Future Combat Air System (FCAS).
На прохання прокоментувати це питання, виробник винищувачів F-35 Lockheed Martin заявив: “Продаж військової техніки іноземним державам – це операції між урядами, і це питання найкраще вирішувати урядам США або Іспанії”.
Раніше уряд Іспанії виділив 6,25 млрд євро у своєму бюджеті на 2023 рік на закупівлю нових винищувачів. Втім, план іспанського уряду витратити більшу частину додаткових 10,5 млрд євро на оборону цього року в Європі унеможливив придбання винищувачів американського виробництва.
- Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.