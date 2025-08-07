Іспанія відмовилась від купівлі американських винищувачів F-35

Замість них Іспанія обиратиме між Eurofighter або FCAS.

Іспанія більше не розглядає варіант купівлі винищувачів F-35 американського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Натомість Іспанія обиратиме між Eurofighter європейського виробництва та так званою Future Combat Air System (FCAS).

На прохання прокоментувати це питання, виробник винищувачів F-35 Lockheed Martin заявив: “Продаж військової техніки іноземним державам – це операції між урядами, і це питання найкраще вирішувати урядам США або Іспанії”.

Раніше уряд Іспанії виділив 6,25 млрд євро у своєму бюджеті на 2023 рік на закупівлю нових винищувачів. Втім, план іспанського уряду витратити більшу частину додаткових 10,5 млрд євро на оборону цього року в Європі унеможливив придбання винищувачів американського виробництва.