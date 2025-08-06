США запровадили санкції проти верхівки мексиканського наркокартелю CDN, раніше відомого як Los Zetas.

Про це ідеться у повідомленні Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти трьох високопоставлених членів та одного відомого партнера мексиканського Картелю дель Норесте (CDN), раніше відомого як Los Zetas. CDN – одна з найжорстокіших організацій з торгівлі наркотиками в Мексиці, є визнаною США іноземною терористичною організацією (FTO), яка має значний вплив на кордон між США та Мексикою, зокрема на пункт пропуску в Ларедо, штат Техас", – ідеться у повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що роль картелю в торгівлі фентанілом та контрабанді людей до Сполучених Штатів ставить під загрозу життя американців.

"Особи, проти яких сьогодні оголошено санкції, відіграють ключову роль у сприянні жахливим злочинам CDN, включно з убивствами, обезголовленням, торгівлею наркотиками, вимаганням та відмиванням грошей", – додають в Мінфіні.