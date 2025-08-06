Кремль вимагає визнати латвійський благодійний фонд екстремістською організацією через допомогу Україні

У Росії вимагають визнати латвійський благодійний фонд Ziedot.lv екстремістською організацією через допомогу ЗСУ та українцям.

Про це повідомляє Delfi.

Зокрема, фонд, який активно підтримує Україну з 2014 року, нещодавно отримав судову повістку з вимогою з’явитися 18 серпня 2025 року на засідання до суду у російському місті Родники. За три тижні до цього Ziedot.lv отримав із Казахстану документи про відкриття адміністративної справи з метою визнання організації екстремістською.

Фонд Ziedot.lv звинувачують у здійсненні екстремістської діяльності, спрямованої проти інтересів РФ, у розпалюванні ненависті, порушенні основних прав громадян РФ, а також у створенні загроз суверенітету, єдності, територіальній цілісності та конституційному устрою Росії.

До так званої екстремістської діяльності фонду РФ віднесла допомогу ЗСУ та мирному населенню, публікацію інформації про підтримку України на суму понад 35 мільйонів євро, включаючи збір пожертв і допомогою підрозділу "Азов", який у Росії визнаний терористичною організацією.

Також екстремістським назвали розміщення плаката на будівлі музею в Ризі навпроти посольства РФ, який, на їх думку "дискредитує високопоставлених чиновників і збройні сили РФ".

Також Росія вимагає визнати інформацію про допомогу Україні, опубліковану на Ziedot.lv, забороненою та обмежити доступ до сайту на території країни.

"Ziedot.lv не вживатиме жодних заходів у відповідь на звинувачення РФ, не надаватиме пояснень чи іншу інформацію, тим самим не визнаючи юрисдикцію російського суду", — пише видання.