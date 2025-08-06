ЦВК Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Додіка

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини сьогодні на 39-му засіданні ухвалила рішення про скасування мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.
Як пише N1, рішення прийняли одноголосно семеро членів ЦВК.
Засідання відбулося у заочній формі, оскільки деякі члени були відсутні, але вони висловили свою думку щодо рішення письмово.
Член ЦВК Суад Арнаутович пояснив, що рішення ще не остаточне і що воно набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, тобто за місяць або два через адміністративні процедури.
Передісторія
- Мілорад Додік - це проросійський прихильник відокремлення від Боснії.
- Навесні цього року суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.
- У квітні його намагалися заарештувати, але невдало.
- На початку липня суд скасував ордер на арешт. Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини для допиту. Його зобов'язали періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.
- Він виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з лідером РФ Путіним після початку війни.
- У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.
- Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
- Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.