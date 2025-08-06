ЦВК Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Додіка

Рішення ще не остаточне, воно набуде чинності після закінчення терміну подання апеляції.

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини сьогодні на 39-му засіданні ухвалила рішення про скасування мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Як пише N1, рішення прийняли одноголосно семеро членів ЦВК.

Засідання відбулося у заочній формі, оскільки деякі члени були відсутні, але вони висловили свою думку щодо рішення письмово.

Член ЦВК Суад Арнаутович пояснив, що рішення ще не остаточне і що воно набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, тобто за місяць або два через адміністративні процедури.

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