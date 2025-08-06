Помер перший демократичний президент Румунії

У віці 95 років помер перший демократично обраний президент Румунії, лідер Національного фронту порятунку під час революції 1989 року Йон Ілієску.

Як пише BBC, колишній комуніст наприкінці 80-х років очолив повстання проти румунського диктатора Ніколае Чаушеску. У 1990 році він став переможцем перших вільних виборів президента республіки, отримавши підтримку 85% тих, хто брав участь у голосуванні.

Пізніше Ілієску ще двічі обирався на посаду президента - у 1992 та 2000 роках. Сучасники відзначають його внесок у перехід молодої країни від тоталітарного суспільства до ринкової економіки та євроатлантичної інтеграції.

Проте Ілієску закидали відмову залишити в минулому комуністичні методи боротьби з політичними опонентами та придушення протестів. Чимало румунів звинувачують першого президента у тому, що через 20 років після його відходу від влади Румунія залишається однією з найбідніших та найкорумпованіших держав Європейського Союзу.