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Помер перший демократичний президент Румунії

Йону Ілієску було 95 років.

Помер перший демократичний президент Румунії
Йон Ілієску
Фото: BBC

У віці 95 років помер перший демократично обраний президент Румунії, лідер Національного фронту порятунку під час революції 1989 року Йон Ілієску.

Як пише BBC, колишній комуніст наприкінці 80-х років очолив повстання проти румунського диктатора Ніколае Чаушеску. У 1990 році він став переможцем перших вільних виборів президента республіки, отримавши підтримку 85% тих, хто брав участь у голосуванні.

Пізніше Ілієску ще двічі обирався на посаду президента - у 1992 та 2000 роках. Сучасники відзначають його внесок у перехід молодої країни від тоталітарного суспільства до ринкової економіки та євроатлантичної інтеграції. 

Проте Ілієску закидали відмову залишити в минулому комуністичні методи боротьби з політичними опонентами та придушення протестів. Чимало румунів звинувачують першого президента у тому, що через 20 років після його відходу від влади Румунія залишається однією з найбідніших та найкорумпованіших держав Європейського Союзу. 
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