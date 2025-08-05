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Трамп вважає, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну в Україні

"Якщо ціни на енергоносії впадуть ще на $10 за барель, у нього не залишиться вибору", - заявив лідер США.

Трамп вважає, що коли нафта подешевшає, то Путін припинить війну в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що подальше зниження цін на енергоносії може змусити Володимира Путіна припинити війну в Україні, пише The Guardian.

«Якщо ціни на енергоносії впадуть ще на $10 за барель, у нього не залишиться вибору — його економіка у плачевному стані», — сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CNBC.

Він також пригрозив Індії підвищенням мит через закупівлю російської нафти.

«У них найвищі тарифи... Ми зупинилися на 25%, але, думаю, підвищу їх істотно впродовж 24 годин. Вони купують російську нафту, вони підживлюють воєнну машину, і мене це не влаштовує», — заявив Трамп.

  • У своїй соцмережі американський президент уже обіцяв "суттєво" підвищити мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти.
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