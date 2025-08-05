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Республіканці Техасу підтримали арешт демократів, які блокують план перерозподілу округів

Десятки законодавців-демократів, які втекли зі штату, щоб заблокувати прийняття плану щодо зміни меж виборчих округів на користь республіканців.

Республіканці Техасу підтримали арешт демократів, які блокують план перерозподілу округів
Губернатор-республіканець Техасу Грег Ебботт
Фото: EPA/UPG

Республіканці Техасу проголосували за те, щоб розшукати та арештувати десятки законодавців-демократів, які втекли зі штату, щоб заблокувати прийняття плану щодо зміни меж виборчих округів на користь республіканців.

Про це повідомляє BBC.

Після голосування губернатор-республіканець Грег Ебботт наказав патрульним штату «виявити, заарештувати та повернути до зали засідань Палати представників будь-якого члена, який порушив свій обов'язок перед техасцями».

Ебботт також пригрозив звинуватити відсутніх демократів у хабарництві, якщо вони зберуть державні кошти для покриття щоденного штрафу, який накладається на них за бойкот засідання.

Зміна карти Конгресу створить п'ять додаткових місць для республіканців у Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість.

Для проведення голосування в Техасі потрібна присутність не менше двох третин із 150 членів законодавчого органу штату. Кворум став неможливим після того, як понад 50 законодавців-демократів залишили штат. Вони заявили, що планують не з'являтися у Техасі протягом двох тижнів до закінчення спеціальної сесії Законодавчих зборів.

Рішення про арешт було переважно символічним, оскільки ордери діють лише в межах штату Техас. Воно дає право сержанту поліції та патрульним поліції штату заарештовувати відсутніх законодавців та доставляти їх до будівлі Капітолію штату в Остіні. Внаслідок ордера їм не буде пред'явлено жодних цивільних чи кримінальних звинувачень.

Члени Палати представників Техасу сплачують штраф у розмірі 500 доларів за кожний день неявки. Губернатор Еббот попередив, що тим, хто відмовиться повернутися для голосування, можуть висунути звинувачення.

“Якщо якийсь законодавець візьме гроші за виконання або відмову від виконання будь-якого закону в законодавчих зборах, це буде вважатися хабарництвом”, ‒ заявив Еббот телеканалу Fox News.

Республіканський законодавець Техасу Браян Гаррісон розкритикував демократів за їхній аргумент про те, що виборчі округи змінюють за расовою ознакою.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, республіканець, також погрожував арештом відсутніх демократів. Пакстон, який балотується до Сенату США, написав на соцплатформі X, що штат повинен “використовувати всі наявні в нас інструменти, щоб вистежити тих, хто вважає себе вищим за закон”.

Республіканці Техасу наразі мають 25 з 38 місць у Конгресі штату. Вони сподіваються, що зміни можуть збільшити це число до 30 – і все це в округах, які президент Дональд Трамп виграв у листопаді минулого року з перевагою щонайменше на 10 пунктів.

Згідно з даними Princeton Gerrymandering Project, у штатах, де вони займаються процесом перерозподілу округів, таких як Іллінойс, Нью-Мексико та Невада, демократи вже маніпулювали межами виборчих округів для партійної вигоди, так само як і республіканці. Але інші штати, контрольовані демократами, такі як Нью-Йорк, Каліфорнія, Колорадо та Вашингтон, призначають перерозподіл округів позапартійним, незалежним комісіям, а не законодавчим органам штатів. 

Зазвичай штати перерозподіляють виборчі округи кожні 10 років, коли карти голосування перемальовуються з урахуванням змін у чисельності населення. Останній перепис населення США відбувся у 2020 році. Перерозподіл меж округів посеред десятиліття є незвичним явищем.
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