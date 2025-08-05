Німеччина спрямувала до Польщі п'ять винищувачів

За чотири тижні до старту російсько-білоруських навчань "Захід 2025" неподалік кордонів Євросоюзу Німеччина перекинула до Польщі п'ять винищувачів Eurofighter.

Як пише Bild, розгортання авіації має слугувати "чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО". У Військово-повітряних силах Бундесверу також наголосили на потребі "захисту спільного повітряного простору".

Разом з авіаційною технікою до Польщі прибули 150 німецьких військовослужбовців, а також підрозділ підтримки та полк охорони. Eurofighter посилять в першу чергу захист стратегічного аеродрому Жешува, який до цього забезпечувався двома установками системи Patriot.