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Німеччина спрямувала до Польщі п'ять винищувачів

Засіб стримування перед початком російсько-білоруських навчань.

Німеччина спрямувала до Польщі п'ять винищувачів
Німецький винищувач Eurofighter Typhoon
Фото: EPA/UPG

За чотири тижні до старту російсько-білоруських навчань "Захід 2025" неподалік кордонів Євросоюзу Німеччина перекинула до Польщі п'ять винищувачів Eurofighter.

Як пише Bild, розгортання авіації має слугувати "чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО". У Військово-повітряних силах Бундесверу також наголосили на потребі "захисту спільного повітряного простору".

Разом з авіаційною технікою до Польщі прибули 150 німецьких військовослужбовців, а також підрозділ підтримки та полк охорони. Eurofighter посилять в першу чергу захист стратегічного аеродрому Жешува, який до цього забезпечувався двома установками системи Patriot. 
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