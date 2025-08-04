Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

Bloomberg: ООН планує звільнити тисячі співробітників через скорочення фінансування США

Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності". 

Bloomberg: ООН планує звільнити тисячі співробітників через скорочення фінансування США
Гутерреш виступає під час відкриття 77-х загальних дебатів у залі Генеральної Асамблеї в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 20 верес
Фото: ЕРА/UPG

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про скорочення бюджету на понад $700 млн і звільнення близько 3000 співробітників через припинення фінансування організації з боку США, пише Bloomberg.

План Гутерреша передбачає 20% скорочення витрат та зайнятості, що призведе до зниження бюджету, який зараз становить 3,7 мільярда доларів, до найнижчого рівня з 2018 року. Буде скорочено близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-ї річниці створення ООН, а не до нової адміністрації США. Але масштаби скорочень відображають загрозу підтримці США, яка традиційно становить 22% бюджету організації.

Президент Дональд Трамп призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН, і очікується, що ширший перегляд призведе до подальших скорочень.

"Ми не збираємося бути частиною організацій, які проводять політику, що заважає Сполученим Штатам", – заявив заступник речника Державного департаменту Томмі Піготт.

Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності". 

Очікується, що Гутерреш оприлюднить деталі своїх планів реформування у вересні. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації.

Гутерреш контролює звичайний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Зіткнувшись з нестачею фінансування, такі агентства, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують значні скорочення.

  • У квітні Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало скоротити бюджет Державного департаменту майже на 50%, закрити ряд закордонних дипломатичних представництв, скоротити кількість дипломатичного персоналу та скасувати фінансування майже всіх міжнародних організацій, включаючи ООН, багато її агентств і штаб-квартиру НАТО.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies