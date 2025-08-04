Bloomberg: ООН планує звільнити тисячі співробітників через скорочення фінансування США

Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності".

Гутерреш виступає під час відкриття 77-х загальних дебатів у залі Генеральної Асамблеї в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 20 верес

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про скорочення бюджету на понад $700 млн і звільнення близько 3000 співробітників через припинення фінансування організації з боку США, пише Bloomberg.

План Гутерреша передбачає 20% скорочення витрат та зайнятості, що призведе до зниження бюджету, який зараз становить 3,7 мільярда доларів, до найнижчого рівня з 2018 року. Буде скорочено близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-ї річниці створення ООН, а не до нової адміністрації США. Але масштаби скорочень відображають загрозу підтримці США, яка традиційно становить 22% бюджету організації.

Президент Дональд Трамп призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН, і очікується, що ширший перегляд призведе до подальших скорочень.

"Ми не збираємося бути частиною організацій, які проводять політику, що заважає Сполученим Штатам", – заявив заступник речника Державного департаменту Томмі Піготт.

Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності".

Очікується, що Гутерреш оприлюднить деталі своїх планів реформування у вересні. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації.

Гутерреш контролює звичайний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Зіткнувшись з нестачею фінансування, такі агентства, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують значні скорочення.