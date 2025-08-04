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У Молдові забрали ліцензію в "дочки" російського "Газпрому"

Із 1 вересня держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальника газу споживачам.

У Молдові забрали ліцензію в "дочки" російського "Газпрому"
Фото: EPA/UPG

Національне агентство щодо регулювання в енергетиці Молдови (НАРЕ)  відкликало ліцензію на постачання газу у компанії Moldovagaz, яка є дочірньою компанією російського "Газпрому".

Про це повідомляє NewsMaker.

НАРЕ також ухвалило рішення, що держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальника газу споживачам із 1 вересня. 

Крім цього, регулятор зобов'яв Moldovagaz та Energocom до кінця місяця вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення безперервності виконання зобов'язань щодо надання комунальних послуг. Щоб із 1 вересня забезпечити безперебійне постачання газу кінцевим споживачам, які переходять до Energocom.

Крім того, НАРЕ має визначити компанію, яка продовжуватиме відповідати за постачання природного газу до придністровського регіону.

  • Молдова отримувала газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026,  проте 30 грудня минулого року "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу. Москва аргументувала це нібито відмовою врегулювати заборгованість за попередні постачання.
  • В кінці жовтня 2021 року уряд Молдови та російська компанія "Газпром" домовилися подовжити угоду про постачання російського газу з 1 листопада на п'ятирічний термін. Після нового контракту з "Газпромом" тарифи на газ у Молдові виросли більше ніж удвічі.
  • "Газпром" поставив Молдові ультиматум для продовження постачання газу до країни. Також у 2021 році влада Молдови також домовилася з "Газпромом" про проведення аудиту історичного боргу Кишинева за газ. Кишинів поставив під сумнів заявлені Москвою $709 млн боргу й висловив готовність сплатити лише $9 млн.

 
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