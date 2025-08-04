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Уряд Литви пішов у відставку

Президент має підписати указ про відставку уряду та призначити тимчасово виконуючого обов’язки до призначення нового Кабміну. 

Уряд Литви пішов у відставку
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 4 серпня, уряд Литви вдев'ятнадцяте подав у відставку після заяви прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса про складання повноважень.

Про це пише мовник LRT.

"Прийнявши рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку. Звучить, можливо, трохи драматично, але я подаю у відставку, а ви продовжите роботу тимчасово, поки новий прем'єр-міністр не вирішить, які, як і в якому обсязі будуть зміни", — сказав литовський прем'єр на початку засідання. 

Сьогодні Палуцкас повинен подати президенту Литви Гітанасу Науседі прохання про відставку.

Тимчасовим главою уряду можуть призначити чинного міністра фінансів Рімантаса Шаджюса.

Згідно із процедурою, президент Литви Гітанас Науседа має підписати указ про відставку уряду та призначити тимчасово виконуючого обов’язки до призначення нового Кабміну. 

Протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра. Також соціал-демократична партія, яка має найбільшу фракцію в парламенті подасть кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Якщо Сейм затвердить нового прем’єра, то не пізніше ніж через 15 днів він повинен представити парламенту склад нового уряду та програму роботи, узгоджену з президентом Науседою.
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