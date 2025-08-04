В Узбекистані перевірятимуть на ВІЛ іноземців та місцевих, які були за кордоном більше 90 днів

В Узбекистані перевірку на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) проходитимуть узбекистанці, які перебували за кордоном понад 90 днів, а також іноземці та особи без громадянства.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідний закон схвалила Верхня палата парламенту Узбекистану.

Медичний огляд будуть змушені пройти мешканці країни ‒ від 18 до 60 років, які постійно перебувають за кордоном протягом 90 і більше днів, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території Узбекистану або прибувають до країни для здійснення трудової діяльності.

Виявлення ВІЛ і туберкульозу стане підставою для відмови іноземцям у наданні дозволу на трудову діяльність.

За інформацією парламенту, добровільне тестування на ВІЛ пройшли 434 тисячі (25%) з 1,7 мільйона громадян, які повернулися в 2024 році з тривалого перебування за кордоном, у 1 512 з них виявили вірус імунодефіциту. Крім того, ВІЛ був у 81 іноземця та особи без громадянства з 12,7 тисячі людей, які добровільно здали аналізи.