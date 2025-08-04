Трамп: Віткофф може поїхати до Росії 6-7 серпня

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну, то США запровадять санкції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланець Штатів Стів Віткофф може поїхати до Росії 6-7 серпня.

Як пише Суспільне, про це америкаський лідер сказав під час спілкування з журналістами перед вильотом до Вашингтона.

Трамп зазначив, що Віткофф може поїхати у РФ в середу 6 серпня або четвер 7 серпня, і якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну, то США запровадять санкції.

"Будуть санкції. Але, схоже, вони добре вміють їх обходити. Знаєте, вони хитрі ... тож побачимо, що станеться. Але зараз Стів (Віткофф) зосереджений на ситуації на кордоні, зокрема на допомозі Газі — постачанні їжі. І, ймовірно, наступного тижня – у середу чи четвер – він поїде до Росії. Вони хочуть його побачити. Запросили на зустріч. Тож побачимо, що буде", – сказав Трамп і зазначив, що Москва може уникнути санкцій, якщо укладе угоду.

"Вони нещодавно оприлюднили цифри: величезна кількість російських солдатів загинула. Так само і в Україні – менше, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ще й міста піддаються ракетним ударам. Отже, гинуть масово у цій безглуздій війні. І знаєте, ми зупинили багато війн, Індію й Пакистан, багато країн. І ми зупинимо цю війну теж. Якось ми її зупинимо. Це справді жахлива війна", – повідомив американський президент.