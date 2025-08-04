Ворог завдав по Запорізькій області понад 400 ударів і вбив там людей

Три людини загинули внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду Запорізької області.
Як написав у телеграмі очільник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах.Війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогірʼю.
296 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку.
4 обстріли з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.
104 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок.
- Нещодавно рятувальники потрапили під обстріл російських окупантів у прифронтовому Гуляйполі.