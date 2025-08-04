Ворог завдав по Запорізькій області понад 400 ударів і вбив там людей

Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж комунікацій, приватних будинків та автівок.

104 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки.

Як написав у телеграмі очільник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 405 ударів по 10 населених пунктах.Війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогірʼю.

Три людини загинули внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду Запорізької області.

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