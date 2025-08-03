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Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 660 цілей росіян

Понад сотню росіян знищили.

Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 660 цілей росіян
втрати окупантів, фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України за добу з 2 на 3 серпня уразили 661 унікальну ціль росіян. 

Про це повідомило Командування СБС.

За даними військових, серед уражених об'єктів:

  • 168 окупантів, із яких 104 — ліквідовані,
  • 27 одиниць автомобільної техніки та 21 мотоцикл,
  • 11 артилерійських систем,
  • 7 одиниць бронетехніки.

Також підрозділи знищили 20 ворожих безпілотників (коптерного й крилатого типу) та уразили 12 точок вильоту операторів БпЛА.

втрати росіян
втрати росіян

У Командуванні уточнили, що загалом за три доби серпня Сили безпілотних систем знищили або уразили 2077 цілей, серед яких 502 — це особовий склад противника.
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