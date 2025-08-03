Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 660 цілей росіян

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України за добу з 2 на 3 серпня уразили 661 унікальну ціль росіян.

Про це повідомило Командування СБС.

За даними військових, серед уражених об'єктів:

168 окупантів, із яких 104 — ліквідовані,

27 одиниць автомобільної техніки та 21 мотоцикл,

11 артилерійських систем,

7 одиниць бронетехніки.

Також підрозділи знищили 20 ворожих безпілотників (коптерного й крилатого типу) та уразили 12 точок вильоту операторів БпЛА.

втрати росіян

У Командуванні уточнили, що загалом за три доби серпня Сили безпілотних систем знищили або уразили 2077 цілей, серед яких 502 — це особовий склад противника.