Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною, - речниця Держдепу США

Заступниця речниці Державного департаменту США Міньйон Х'юстон, яка представляє зовнішню політику США в міжнародних та вітчизняних медіа, заявила, що Сполучені Штати продовжують "стояти пліч-о-пліч з Україною".
Про це вона написала в соцмережі Х.
"Ця адміністрація прагне довготривалого, міцного, стійкого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру", - наголосила Х'юстон.
Deputy Spox Mignon Houston @postimees: "This administration wants a long, lasting, enduring peace in the region. We want to continue standing shoulder to shoulder with Ukraine as Ukraine calls for a ceasefire that is comprehensive, that is full, that halts any assault on… pic.twitter.com/7MWGXhTFR6— Tammy Bruce (@statedeptspox) August 3, 2025