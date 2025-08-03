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Розвідка: банки ОАЕ закривають банківські рахунки російських компаній

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF.

Розвідка: банки ОАЕ закривають банківські рахунки російських компаній
Фото: СЗРУ

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків", зазначають у розвідці.

Основними причинами для закриття російських рахунків стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.

Ретельні перевірки розпочалися ще в лютому 2024 року – після запровадження Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії.

Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією.

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.
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