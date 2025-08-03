Розвідка: банки ОАЕ закривають банківські рахунки російських компаній

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF.

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків", зазначають у розвідці.

Основними причинами для закриття російських рахунків стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.

Ретельні перевірки розпочалися ще в лютому 2024 року – після запровадження Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії.

Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією.

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.