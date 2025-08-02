ХАМАС заявив, що не роззброїться, поки не створять незалежну палестинську державу

ХАМАС у суботу заявив, що не роззброїться, якщо не буде створено незалежну палестинську державу. Це є черговим запереченням ключової вимоги Ізраїлю для припинення війни в Газі.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві ХАМАС зазначив, що не може відмовитися від "права на збройний опір", якщо не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Тим часом Ізраїль вважає роззброєння ХАМАСу ключовою умовою будь-якої угоди щодо припинення конфлікту. Проте бойовики неодноразово заявляли, що не готові складати зброю.

Минулого місяця прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав будь-яку майбутню незалежну палестинську державу "плацдармом для знищення Ізраїлю" й наголосив, що з міркувань безпеки контроль над палестинськими територіями має залишатися за Ізраїлем. Він також розкритикував кілька країн, зокрема Велику Британію та Канаду, які оголосили про наміри визнати палестинську державу.

Непрямі переговори між ХАМАСом та Ізраїлем, спрямовані на досягнення 60-денної угоди про припинення вогню у війні в Газі та звільнення заручників, завершилися безрезультатно.

Катар і Єгипет, які виступають посередниками у зусиллях щодо припинення вогню, підтримали декларацію Франції та Саудівської Аравії, яка окреслює кроки до реалізації рішення про створення двох держав для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. В межах цього плану передбачено, що ХАМАС має передати зброю Палестинській національній адміністрації, яку підтримує Захід.