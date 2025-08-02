Техногіганти витратили $155 млрд на ШІ цього року. Це більше, ніж США на освіту, робочі місця та соцпослуги

У наступному фінансовому році капітальні витрати великих технологічних компаній зростуть ще більше.

Найбільші компанії США впродовж 2025 року уже витратили $155 мільярдів на розвиток штучного інтелекту. Це перевищує витрати уряду США на освіту, професійне навчання, зайнятість і соціальні послуги за поточний фінансовий рік.

Про це пише The Guardian.

Протягом останніх двох тижнів Meta, Microsoft, Amazon та Alphabet (материнська компанія Google) оприлюднили свої квартальні звіти. Кожна з них повідомила, що капітальні витрати з початку року вже сягнули десятків мільярдів доларів.

За даними Meta, її капітальні витрати з початку року становлять $30,7 млрд. Це удвічі більше, ніж $15,2 млрд за аналогічний період торік. Лише за останній квартал компанія витратила $17 млрд. Це також удвічі більше, ніж $8,5 млрд у 2024 році.

Alphabet повідомила про майже $40 млрд капвкладень за перше півріччя, а Amazon – $55,7 млрд.

Microsoft заявила, що в поточному кварталі витратить понад $30 млрд на будівництво дата-центрів для своїх ШI-сервісів. Фінансова директорка Microsoft Емі Худ зазначила, що це як мінімум на 50% більше, ніж витрати за той самий квартал торік, і більше, ніж попередній рекорд у $24,2 млрд у кварталі, що завершився в червні.

У наступному фінансовому році капітальні витрати великих технологічних компаній зростуть ще більше.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла повідомив у середу, що компанія планує витратити близько $100 млрд на ШI.

Meta планує інвестувати від $66 до $72 млрд, Alphabet – $85 млрд (вище за попередній прогноз у $75 млрд), а Amazon оцінює свої витрати на 2025 рік у $100 млрд. При цьому аналітики прогнозують, що Amazon Web Services може досягти $118 млрд. Загалом, за даними Wall Street Journal, чотири техногіганти витратять понад $400 млрд на капітальні інвестиції протягом наступного року. Ці мільярдні суми є колосальними вкладеннями. За даними WSJ, вони перевищують квартальні оборонні витрати Європейського Союзу.

Проте інвестори все ще вважають, що компанії витрачають замало. Microsoft, Google і Meta повідомили аналітикам Уолл-стріт, що їхні капвкладення будуть вищими, ніж очікувалося. У кожному з цих випадків інвестори зраділи, і акції компаній злетіли після оголошення результатів. Ринкова капіталізація Microsoft перевищила $4 трильйони вже наступного дня.

Навіть Apple, яка є найзакритішою із техногігантів, дала зрозуміти, що суттєво збільшить свої витрати на ШI у наступному році, як шляхом внутрішніх інвестицій, так і через придбання стартапів. Її квартальні капітальні витрати зросли до $3,46 млрд – проти $2,15 млрд за аналогічний період торік.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія переорієнтує багато працівників на проєкти зі штучного інтелекту, а "серцем ШІ-стратегії" буде збільшення інвестицій і інтеграція ШI у всі пристрої та платформи Apple. Проте конкретних цифр Кук не назвав.

OpenAI наприкінці тижня оголосила, що залучила $8,3 млрд інвестицій у рамках запланованого фінансування на $40 млрд. Компанію, яка у 2022 році представила чат-бот ChatGPT, наразі оцінюють у $300 млрд.