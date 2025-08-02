Опитування: майже половина опитаних поляків вважають, що Туск повинен піти з посади

Згідно із соціологічним опитуванням, яке пройшло у Польщі із 25 по 27 липня, майже 49% громадян країни вважають, що прем'єр-міністр країни повинен подати у відставку.

Про це пише RMF24.

Респондентам ставили запитання: "На вашу думку, чи має Дональд Туск піти у відставку та припинити обіймати посаду прем'єр-міністра?".

38,2% опитаних людей відповіли "безумовно так", ще 10,4% відповіли "скоріше так". Це означає, що 48,6% учасників опитування вважають зміну посади прем'єр-міністра необхідною.

Серед тих, хто виступав проти відставки Туска, варіант "точно ні" обрали 20,9%, а "ймовірно ні" – 22,9% респондентів.

85% виборців чинної коаліції виступають проти відставки Дональда Туска. А 72% виборціі нинішньої опозиції відповіли "однозначно так", ще 8% обрали відповідь "скоріше так".