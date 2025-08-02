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Опитування: майже половина опитаних поляків вважають, що Туск повинен піти з посади

Не підтримують відставку діючого прем'єра понад 40% респондентів.

Опитування: майже половина опитаних поляків вважають, що Туск повинен піти з посади
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Згідно із соціологічним опитуванням, яке пройшло у Польщі із 25 по 27 липня, майже 49% громадян країни вважають, що прем'єр-міністр країни повинен подати у відставку. 

Про це пише RMF24.

Респондентам ставили запитання: "На вашу думку, чи має Дональд Туск піти у відставку та припинити обіймати посаду прем'єр-міністра?".

38,2% опитаних людей відповіли "безумовно так", ще 10,4% відповіли "скоріше так". Це означає, що 48,6% учасників опитування вважають зміну посади прем'єр-міністра необхідною.

Серед тих, хто виступав проти відставки Туска, варіант "точно ні" обрали 20,9%, а "ймовірно ні" – 22,9% респондентів. 

85% виборців чинної коаліції виступають проти відставки Дональда Туска. А 72% виборціі нинішньої опозиції відповіли "однозначно так", ще  8% обрали відповідь "скоріше так". 

  • Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від дорогої передвиборчої обіцянки збільшити неоподатковуваний особистий дохід. На його думку, збільшення неоподатковуваного розміру до 60 000 злотих (16 100 доларів США) не буде можливим наступного року і, ймовірно, не буде можливим у 2027 році.
  • Тим часом переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький сказав, що вважає Туска "найгіршим прем'єром в історії країни після 1989 року".
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