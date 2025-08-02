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У Сербії ексміністра заарештували у справі обвалу на залізничному вокзалі

Колишній міністр торгівлі Томіслав Момирович є серед 11 осіб, заарештованих за звинуваченням у корупції у зв'язку з трагедією.

У Сербії ексміністра заарештували у справі обвалу на залізничному вокзалі
Колишній міністр торгівлі Сербії Томіслав Момирович
Фото: rtvusk.ba

Колишнього міністра торгівлі Сербії Томіслава Момировича заарештували вчора за його роль у реконструкції залізничного вокзалу, який обвалився в листопаді минулого року, внаслідок чого загинули 16 людей.

Про це пише Politico

Спеціальна прокуратура Сербії з питань організованої злочинності наказала арештувати Момировича та 10 інших підозрюваних, причетних до катастрофи на залізничному вокзалі міста Новий Сад. Слідчі вважають, що обвал навісу вокзалу стався через корупцію та недбалий нагляд за будівельними проєктами.

Побудований у 1964 році, залізничний вокзал пройшов реконструкцію, яка частково проводилася за підтримки китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”, глобальної програми розвитку інфраструктури та дипломатії Пекіна.

Згідно із заявою сербських прокурорів, Момирович та інші підозрювані штучно завищили рахунки-фактури, виставлені двома китайськими компаніями, які виконували реконструкцію вокзалу.

Прокурори стверджують, що корупція призвела до втрати 115,6 мільйона доларів державних коштів, і що китайський консорціум, який контролював реконструкцію, отримав щонайменше 18,8 мільйона доларів вигоди від завищення своїх рахунків-фактур.

Арешти відбулися після того, як у грудні минулого року 13 особам, серед яких був колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весич, висунули обвинувачення у “серйозних правопорушеннях проти громадської безпеки" та "незаконних та неналежних будівельних роботах”.

Популістський президент Сербії Александар Вучич стверджує, що всі, хто причетний до катастрофи, мають бути притягнуті до відповідальності, але йому важко стримувати масові протести, які відбуваються після катастрофи. Попри кампанії з арештів, спрямовані на те, щоб відмовити громадськість від вуличних протестів, тисячі людей далі беруть участь в акціях у всій країні, на яких посилюються заклики до дострокових виборів.
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