Литва направила ноту протесту Білорусі через вторгнення безпілотника

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі у Вільнюсі у зв'язку з незаконним проникненням безпілотника до країни 28 липня.
Про це Міністерство закордонних справ Литви повідомило у Facebook.
МЗС Литви вимагає від Білорусі негайно надати детальне пояснення щодо цього інциденту та запобігти будь-яким подальшим порушенням.
- 28 липня невідомий дрон порушив повітряний простір Литви, його зафіксували ще над територією Білорусі. Це вже другий випадок порушення БпЛА повітряного простору Литви.
- 10 липня у першому такому випадку БпЛА спершу прийняли за «Shahed», який Росія використовує проти України. Згодом з’ясувалося, що це був візуально схожий на нього російський дрон "Гербера", призначений для обману систем ППО.
- 1 серпня на полігоні в Литві знайшли ще один ворожий безпілотник. Він кілька днів тому залетів з Білорусі. Безпілотник схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони. Це вже другий ворожий безпілотник, який потрапив на територію країни.