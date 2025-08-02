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Литва направила ноту протесту Білорусі через вторгнення безпілотника

МЗС Литви вимагає від Білорусі надати детальне пояснення щодо цього інциденту.

Литва направила ноту протесту Білорусі через вторгнення безпілотника
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі у Вільнюсі у зв'язку з незаконним проникненням безпілотника до країни 28 липня.

Про це Міністерство закордонних справ Литви повідомило у Facebook.

МЗС Литви вимагає від Білорусі негайно надати детальне пояснення щодо цього інциденту та запобігти будь-яким подальшим порушенням.

  • 28 липня невідомий дрон порушив повітряний простір Литви, його зафіксували ще над територією Білорусі. Це вже другий випадок порушення БпЛА повітряного простору Литви.
  • 10 липня у першому такому випадку БпЛА спершу прийняли за «Shahed», який Росія використовує проти України. Згодом з’ясувалося, що це був візуально схожий на нього російський дрон "Гербера", призначений для обману систем ППО.
  • 1 серпня на полігоні в Литві знайшли ще один ворожий безпілотник. Він кілька днів тому залетів з Білорусі. Безпілотник схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони. Це вже другий ворожий безпілотник, який потрапив на територію країни.
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