У Приморско-Ахтарску Краснодарского краю після нічної атаки пожежа виникла в районі воєнного аеродрому.

У ніч на 2 серпня ударні дрони атакували нафтопереробні заводи в Рязані та Новокуйбишевську в Самарській області РФ. Відомо про сильні пожежі.

Про це повідомляє Exilenova+.

Унаслідок влучань безпілотників на території НПЗ виникли сильні пожежі.

У Рязані місцеві жителі зафіксували влучання ударного дрона, після чого пролунав сильний вибух, що супроводжувався високим полум’ям.

"Сьогодні вранці ворожі БПЛА атакували одне із промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", — написав губернатор Рязані В'ячеслав Федорищев.

У регіоні запровадили тимчасові обмеження мобільного інтернету. Також в аеропорту призупинили роботу.

Також пропагандистські ресурси повідомили про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Їх було чутно у Феодосії та біля Керчі.

Російський канал ASTRA пише, що у Феодосії спостерігається задимлення після вибухів.

Також дрони атакували Ростовську область. Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив, що у селищі Вуглеродівське Красносулинського району спалахнула одна з будівель підприємства. Він стверджує, що нібито загинув співробітник.

Також у Приморско-Ахтарску Краснодарского краю після нічної атаки пожежа виникла в районі воєнного аеродрому, який використовується для запуску іранських ударних БПЛА "Shahed‑136" по Україні.

Відомо, що у Пензі РФ також атакували АТ "ПО "Електроприбор" — важливе підприємство воєнно-промислового комплексу РФ. Його діяльність безпосередньо пов’язана з оборонним сектором та реалізацією державного оборонного замовлення.

За даними каналу Shot, вибухи вночі лунали в Таганрозі, Міллерові та інших містах області. Вони заявляють, що нібито працювала протиповітряна оборона. Традиційно у Міноборони РФ звітують про перехоплені 112 українських безпілотників.

34 — над територією Ростовської області, 31 — над територією Краснодарського краю, 12 — над територією Воронезької області, 11 — над територією Рязанської області, 5 БПЛА збиті над територією Самарської області, 4 — над територією Пензенської області, 2 — над територією Пензенської області – над територіями анексованого Криму та Липецької області, 11 БПЛА збиті над акваторіями Азовського та Чорного морів.