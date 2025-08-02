Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: троє цивільних поранені

Під ворожими ударами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Уночі 2 серпня російські окупанти знову атакували Синельниківський та Нікопольський райони. Унаслідок обстрілів поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Васильківській громаді на Синельниківщині унаслідок ворожих ударів постраждав 30-річний чоловік.

Також загорівся дах приватного будинку. Знищена господарська споруда, понівечена адмінбудівля, 4 приватні оселі, авто.

По Межівській громаді агресор вдарив FPV-дронами, унаслідок чого поранені 2 людини. Побиті 2 приватні будинки, машина.

На Нікопольщині окупанти атакували населені пункти БпЛА та артилерією. Під ударом опинилися Нікополь і Покровська громада.

Пошкоджені 2 багатоквартирні та приватний будинок, господарські споруди, авто, лінія електропередач. Були й займання, їх загасили.