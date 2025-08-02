Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 055 210 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies