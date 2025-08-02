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Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 055 210 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб
  • танків – 11068 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23069 (+1) од
  • артилерійських систем – 30982 (+38) од
  • РСЗВ – 1452 (+1) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)
  • крилаті ракети – 3551 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дані уточнюються.
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