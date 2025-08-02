Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб
- танків – 11068 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23069 (+1) од
- артилерійських систем – 30982 (+38) од
- РСЗВ – 1452 (+1) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)
- крилаті ракети – 3551 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.