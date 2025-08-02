Молдова планує відкликати ліцензію у “дочірньої” компанії “Газпрому”

Moldovagaz у наданий їй термін до 31 липня не виконала вимоги законодавства про поділ постачання та транспортування природного газу.

Молдовське Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) на засіданні 4 серпня розгляне питання про відкликання ліцензії на постачання газу компанії Moldovagaz.

Про це повідомляє News Maker.

“За даними НАРЕ, на тому ж таки засіданні встановлять термін до 1 вересня для передачі повноважень новому постачальнику — Energocom без шкоди для споживачів”, - йдеться у повідомленні.

НАРЕ зазначило, що Moldovagaz у наданий їй термін до 31 липня не виконала вимоги законодавства про поділ постачання та транспортування природного газу. Таким чином з 1 серпня НАРЕ має право відкликати у компанії ліцензію на діяльність з постачання природного газу.