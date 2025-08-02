Масований удар по російській оборонці й логістиці
Масований удар по російській оборонці й логістиці
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
ГоловнаСвіт

Молдова планує відкликати ліцензію у “дочірньої” компанії “Газпрому”

Moldovagaz у наданий їй термін до 31 липня не виконала вимоги законодавства про поділ постачання та транспортування природного газу.

Молдова планує відкликати ліцензію у “дочірньої” компанії “Газпрому”
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Молдовське Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) на засіданні 4 серпня розгляне питання про відкликання ліцензії на постачання газу компанії Moldovagaz.

Про це повідомляє News Maker.

“За даними НАРЕ, на тому ж таки засіданні встановлять термін до 1 вересня для передачі повноважень новому постачальнику — Energocom без шкоди для споживачів”, - йдеться у повідомленні.

НАРЕ зазначило, що Moldovagaz у наданий їй термін до 31 липня не виконала вимоги законодавства про поділ постачання та транспортування природного газу. Таким чином з 1 серпня НАРЕ має право відкликати у компанії ліцензію на діяльність з постачання природного газу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies