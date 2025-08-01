У Сальвадорі парламент дозволив президенту балотуватися на посаду безліч разів

Схвалена реформа включає скасування другого туру виборів, де зустрічаються два кандидати, які отримали найбільше голосів у першому турі.

Партія президента Сальвадору Наїба Букеле схвалила конституційні зміни в Національних зборах країни, які дозволять безстрокове переобрання президента та продовжать президентський термін до шести років.

Про це повідомляє France24.

Депутатка Ана Фігероа з партії “Нові ідеї” запропонувала зміни до п'яти статей конституції. Пропозиція також включала скасування другого туру виборів, де зустрічаються два кандидати, які отримали найбільше голосів у першому турі.

“Нові ідеї” та їхні союзники в Національних зборах швидко схвалили пропозиції, отримавши достатню більшість. Голосування було прийнято з 57 голосами “за” та трьома “проти”.

Минулого року Букеле з великою перевагою виграв переобрання, незважаючи на конституційну заборону, після того, як у 2021 році судді Верховного суду, призначені його партією, ухвалили, що переобрання на другий п'ятирічний термін дозволено.

Фігероа стверджує, що федеральні законодавці та мери вже можуть балотуватися на переобрання скільки завгодно разів.“Усі вони мали можливість переобрання шляхом всенародного голосування, єдиним винятком досі було президентство”, – сказала вона.

Депутатка також запропонувала, щоб поточний термін повноважень Букеле, який має закінчитися 1 червня 2029 року, завершився 1 червня 2027 року, щоб президентські вибори та вибори до Конгресу відбулися за одним графіком. Це також дозволило б Букеле балотуватися на переобрання на довший термін на два роки раніше.

Марсела Вільяторо з Націоналістичного республіканського альянсу (Арена), одна з трьох голосів проти пропозицій, сказала своїм колегам-законодавцям: “Демократія в Сальвадорі померла!”.

“Ви не усвідомлюєте, що приносить безстрокове переобрання: воно призводить до накопичення влади та послаблює демократію... існує корупція та клієнтелізм, тому що зростає кумівство та зупиняє демократію та політичну участь”, – сказала вона.

Фото: EPA/UPG Марсела Вільяторо з Націоналістичного республіканського альянсу: “Демократія в Сальвадорі померла!”.

Букеле, який колись називав себе “найкрутішим диктатором світу”, користується великою популярністю, значною мірою завдяки своїй жорсткій боротьбі проти вуличних банд країни.

“Виборці готові проігнорувати свідчення того, що його адміністрація, як і інші до неї, вела переговори з бандами, перш ніж запровадити надзвичайний стан, який призупинив дію деяких конституційних прав і дозволив владі заарештувати та ув'язнити десятки тисяч людей”, ‒ зазначає видання.