Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн підпишуть угоду з Меркосур про вільну торгівлю

Угода створить зону вільної торгівлі з населенням майже 300 мільйонів осіб та сукупним ВВП понад 4,3 трильйона доларів.

Торговельний блок Меркосур Південної Америки та група з чотирьох невеликих європейських країн у середу завершили переговори щодо масштабної угоди про вільну торгівлю, яка розроблялася протягом десятиліття та охоплюватиме майже всі поставки між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ), до якої входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

У спільній заяві країн йдеться, що МЕРКОСУР та ЄАВТ виграють “від покращення доступу на ринки для більше ніж 97% свого експорту”.

Угода, яка все ще потребує схвалення парламенту та юридичного розгляду членами обох блоків, створить зону вільної торгівлі з населенням майже 300 мільйонів осіб та сукупним ВВП понад 4,3 трильйона доларів, заявили групи.

Переговори між ЄАВТ та Меркосур, до якого входять Бразилія, Аргентина, Уругвай та Парагвай (Болівія перебуває в процесі набуття повноправного членства) розпочалися у 2015 році.

Домовленість, яка значною мірою була затьмарена торговою угодою між МЕРКОСУР і “більшим Європейським союзом”, з'явилася на тлі скандальних тарифів президента США Дональда Трампа.

Торік Reuters, посилаючись на джерела, повідомляло, що угода з ЄАВТ була однією з найімовірніших, які Меркосур підпише цього року. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його уряд сподівається, що угода буде остаточно укладена у другій половині року, коли Бразилія візьме на себе головування в Меркосур.

Тоді ж очікується підписання угоди між Меркосур та ЄС. Цю торговельну угоду було узгоджено, принаймні загалом, у грудні минулого року, але вона зіткнулася з опором з боку, зокрема, Франції. Париж стверджує, що нинішні умови угоди зашкодять її потужному сільськогосподарському сектору.