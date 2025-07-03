У Грузії парламент позбавив мандатів депутатів опозиційної партії експрем’єра Гахарії

Георгій Гахарія заявив, що сьогодні правляча «Грузинська мрія» діє у парламенті як однопартійний режим.

Депутатів грузинського парламенту від партії "Гахарія - За Грузію" позбавили мандатів. За рішення проголосували члени правлячої «Грузинської мрії». Формальною підставою стала систематична відсутність на пленарних засіданнях з неповажних причин, передає “Эхо Кавказа”.

Парламент припинив повноваження 12 депутатів. Йдеться таких людей: Георгій Гахарія, Теона Акубардія, Ганна Бучукурі, Леван Гогічаїшвілі, Заза Тавадзе, Бека Лілуашвілі, Натія Мезврішвілі, Бердіа Січінава, Каха Кемоклідзе, Роїн Кочорашвідзілі, Дмитро Цкітішвілі та Звіад Дзідзігурі.

Гахарія відреагував на рішення «Грузинської мрії» у соціальній мережі X:

"Сьогодні «Грузинська мрія», яка діє як однопартійний режим, одноголосно проголосувала за скасування всіх 12 мандатів партії «За Грузію».

Політичний бойкот — це конституційне право, яке ми використали відповідально після фальсифікованих виборів 2024 року, відмовившись брати участь у захопленому парламенті, але не відмовляючись від народного мандату.

Позбавлення нас мандатів не має відношення до процедури — це спроба розчистити шлях для політично мотивованих переслідувань, зняти імунітет перед висуванням сфабрикованих звинувачень та усунути серйозну політичну загрозу муніципальним виборам.

Ми вже бачили це раніше – прийом із кремлівського підручника: зняти імунітет, вигадати кримінальні справи та ліквідувати політичні альтернативи».

Як відомо, після парламентських виборів 2024 року всі опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр, бойкотують роботу законодавчого органу з посиланням на фальсифікацію результатів голосування. "Мрія" раніше позбавила мандатів депутатів від трьох опозиційних коаліцій, тоді як партія Гахарія формально від мандатів не відмовлялася.

У парламенті XI скликання, яке має складатися зі 150 депутатів, зараз представлено лише 89. З них 79 – представники "Грузинської мрії", ще десять обиралися за її списками, але відкололися для створення "конструктивної опозиції".