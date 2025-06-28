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У Грузії суд запроторив за ґрати ще двох опозиціонерів

Правозахисники називають події цього тижня "демократичним колапсом".

У Грузії суд запроторив за ґрати ще двох опозиціонерів
Грузинський опозиціонер Ніка Мелія
Фото: EPA/UPG

Суд у Тбілісі у п'ятницю оголосив вироки двом представникам грузинської опозиції - одному з лідерів "Коаліції за зміни" Ніці Мелії та колишньому депутату Гіві Таргамадзе.

Як пише BBC, обидва діячі були засуджені за тією ж статтею, яку використали на початку тижня проти Зураба Джапарідзе, Бадрі Джапарідзе та Мамуки Хазарадзе. Йдеться про відмову свідчити перед парламентською комісією, яка розслідує діяльність Міхеїла Саакашвілі та його оточення під час перебування при владі. Керівна партія "Грузинська мрія" запровадила за це кримінальну відповідальність. 

Ніка Мелія, який просто у залі суду облив суддю водою з пляшки, отримав вісім місяців ув'язнення. Гіві Таргамадзе проведе за ґратами сім місяців. Обом буде заборонено обіймати державні посади упродовж 2 років.

Правозахисні організації назвали цей тиждень "найбільшим демократичним колапсом у пострадянській історії Грузії". 
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