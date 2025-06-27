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Німеччина обговорює заборону продажу "Північного потоку-2" на законодавчому рівні

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства.

Німеччина обговорює заборону продажу "Північного потоку-2" на законодавчому рівні
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини розглядає зміни законодавства, щоб мати можливість зупинити можливий продаж газопроводу "Північний потік-2" через побоювання відновлення постачань російського газу.

Про це пише Reuters.

Наразі швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства, що може призвести до продажу її активів.

Канцлер країни Фрідріх Мерц раніше заявляв, що не дозволить запуск "Північного потоку-2", однак ФРН поки у пошуках законної підстави запобігти продажу активів, що належать російському Газпрому.

У Мінекономіки Німеччини зазначили, що уряд обговорює можливість внесення відповідних змін до закону про зовнішню торгівлю протягом цього законодавчого періоду.

Колишній державний секретар міністерства економіки та депутат від партії "Зелені" Міхаель Келнер заявив Reuters, що уряд повинен усунути цю лазівку, аби г"трубопроводи в Німеччині або Європі не перебували в руках російських або американських компаній".
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