Канцлер Австрії вважає Мерца ключовим партнером у скороченні нелегалів у ЄС

Між країнами політиків зростає напруженість через жорсткі заходи Берліна на внутрішньому кордоні.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що вважає канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ключовим партнером у радикальному скороченні нелегальної міграції до Європи.

Про це пише Politico, нагадуючи, що між їхніми країнами зростає напруженість через жорсткі заходи Берліна на внутрішньому кордоні.

“Нам потрібне рішення, щоб гарантувати проведення процедур на зовнішньому кордоні (Європейського союзу, - ред.)”, – сказав Штокер в подкасті POLITICO Berlin Playbook, говорячи про заяви про надання притулку.

“Захист наших внутрішніх кордонів у Шенгенській зоні не може бути останнім рішенням. Це може бути лише екстреним рішенням”, – сказав він перед запланованими переговорами з Мерцем у Берліні в п’ятницю.

Штокер підкреслив, що ради мати партнера в особі Фрідріха Мерца, який має дуже схожу позицію у темі нелегальних мігрантів.

За словами політика, він розглядає Австрію як “піонера” у просуванні жорсткішої європейської політики щодо заяв про надання притулку. Німеччина давно відкидає деякі жорсткіші європейські міграційні пропозиції, але прихід Мерца змінив цю парадигму.

Під тиском ультраправої опозиційної партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) консервативний уряд Мерца пообіцяв різко скоротити приплив шукачів притулку до країни. Всього через кілька днів після вступу на посаду цієї весни міністр внутрішніх справ Мерца посилив перевірки на кордонах Німеччини, зокрема з Австрією, і заявив, що німецька поліція повертатиме більше нелегальних іммігрантів, зокрема шукачів притулку.

Репресії на кордоні призвели до напруженості між Німеччиною та її сусідами, а політики у Франції, Польщі та Австрії критикували уряд Мерца за перешкоджання вільному пересуванню людей і товарів у межах Шенгенської зони. Зрештою, кількість шукачів притулку, яким було відмовлено на кордонах Німеччини, була невеликою, що спонукало критиків зневажливо оцінювати репресії Мерца, називаючи їх значною мірою символічними.