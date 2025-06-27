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Німеччина та Франція сперечаються щодо тарифної угоди ЄС зі США

Президентка Єврокомісії каже, що "всі варіанти лишаються на столі".

Німеччина та Франція сперечаються щодо тарифної угоди ЄС зі США
Фрідріх Мерц на саміті ЄС у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками переговорів лідерів на саміті ЄС у Брюсселі заявила, що Європа готова до підписання торговельної угоди зі США, але розглядає варіант невдачі будь-яких домовленостей. 

Як пише The Guardian, фон дер Ляєн розповіла, що буквально у четвер отримала оновлену версію пропозицій зі США щодо тарифів. Президентка Єврокомісії пообіцяла відстоювати інтереси ЄС і підкреслила, що "всі варіанти залишаються на столі".

За інформацією ЗМІ, торговельна угода з Трампом стала причиною для суперечки між двома найбільш економічно потужними державами блоку - Німеччиною та Францією. Канцлер Фрідріх Мерц під тиском німецьких автовиробників пропонує "швидку та неускладнену угоду", погоджуючись з асиметричними тарифами на користь США. 

Натомість президент Емманюель Макрон вважає поступки Вашингтону шкідливими для довгострокових перспектив ЄС щодо конкурентоздатності на світовому ринку.
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