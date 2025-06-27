Суспільне: Трамп повідомив про підписання з Китаєм торговельної угоди

Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм, повідомляє Суспільне з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа на заході в Білому домі.
Втім, президент США не надав додаткових подробиць щодо угоди.
Також на виступі Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити до 4 липня законопроект про державні витрати.
- США та Китай погодили рамкову угоду про повернення до торгового перемир’я та зняття деяких експортних обмежень Пекіна, зокрема на рідкісноземельні метали. Проте довгострокового вирішення давніх торгових суперечок досягти не вдалося.