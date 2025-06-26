Сікорський: нова гонка озброєнь може прискорити падіння режиму Путіна, як це сталося з СРСР

"Сподіваємося, що результат для російського режиму буде подібним, але швидшим".

Нова гонитва озброєнь може прискорити падіння режиму російського диктатора Владіміра Путіна, як це сталося з Радянським Союзом.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентствам PAP, DPA та AFP, повідомляє Barrons.

"Путін повинен розуміти, що він іде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався через надмірні витрати на озброєння, а тепер робить те саме", – зазначив він.

Сікорський наголосив, що Путін веде "дуже дорогу війну" і спровокував Захід на збільшення витрат на оборону. Тому країни Європи згодні більше інвестувати в свій захист.

"Це означає, що з економіки розміром з Техас Путіну доведеться вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде подібним (до результату Радянського Союзу), але швидшим", - додав дипломат.

Гонка озброєнь відбувалася в рамках протистояння СРСР та Сполучених Штатів в період холодної війни. В основному перегони полягали в тому, щоб розробити якомога досконаліші типи ядерної зброї та виготовити їх якомога більше.

Радянське керівництво практично повністю переорієнтувати економіку країни на перегони озброєнь, чим досягло переваги першості ракетно-ядерного удару. Але до кінця 80-х перегони озброєнь зі США привели радянську економіку до катастрофи та в остаточному підсумку до розпаду СРСР.