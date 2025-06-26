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У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями

Четверо людей травмовано.

У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями
Ілюстративне фото
Фото: Львівська область онлайн

У Румунії поблизу м. Констанца перекинувся автобус з 55 українцями, серед них 9 дітей. Четверо людей травмовано.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією консульського відділу Посольства України в Румунії на трасі DN22 поблизу м. Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест", - йдеться в повідомленні.

На момент аварії в автобусі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей). Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. 

Причини аварії встановлюються. Справа перебуває на контролі Посольства України в Румунії.

Раніше у Франції сталася смертельна ДТП за участі автобуса, який перевозив групу українських підлітків. 
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