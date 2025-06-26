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Контент не менше 60%: у Киргизстані посилили роль киргизької мови порівняно з російською

Серед іншого, для державних службовців знання киргизької стане обов’язковим.

Контент не менше 60%: у Киргизстані посилили роль киргизької мови порівняно з російською
спікер парламенту Нурланбек Тургунбек уулу
Фото: скріншот

У Киргизстані ухвалено закон про посилення ролі киргизької мови порівняно з російською, передає DW.  

«Якщо ми й надалі будемо байдужими до киргизької мови, то вже в найближчі роки перестанемо бути нацією», – заявив спікер парламенту Нурланбек Тургунбек уулу.

Згідно з новим законом, частка контенту киргизькою мовою на телебаченні та радіо повинна становити не менше 60%. Назви населених пунктів мають бути киргизькою, а шрифт у рекламі киргизькою мовою має бути більшим, ніж російською.

Для державних службовців, включно з суддями та прокурорами, знання киргизької стане обов’язковим.

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У Киргизстані офіційними є і киргизька, і російська мови. Близько 80% із 7 мільйонів населення країни володіють російською та користуються нею в повсякденному житті. 

Як зазначає агентство AFP, Киргизстан – уже п’ята пострадянська держава в регіоні, яка після початку повномасштабної агресії Росії проти України активно взяла курс на зміцнення національної ідентичності.
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