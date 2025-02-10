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FT: тиск Заходу стимулює дистанціювання країн Центральної Азії від Росії

Нації регіону «змінили свій світогляд», «переосмисливши колективну історію», просуваючи англійську як другу мову замість російської.

Уряд РФ визнав, що тиск Заходу заважає Росії залучати країни колишнього Радянського Союзу до тіснішої співпраці та налагодити економічні зв’язки з Глобальним Півднем. 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт російського уряду. 

Амбіції Москви, йдеться у документі, полягають у тому, щоб відновити свій доступ до світової торгівлі, поставивши Росію в центр євразійського торговельного блоку, який буде прагнути конкурувати зі сферами економічного впливу США, ЄС і Китаю.

Росія розглядає створення такого блоку в якості важливого довгострокового проєкту, який переживе будь-які переговори із Заходом щодо майбутнього України, щоб допомогти зміцнити свою позицію на «глобальній арені», йдеться у звіті.

При цьому в російському уряді визнали, що західні країни успішно погрожували центральноазіатським країнам дотримуватися санкцій за допомогою «політики батога й пряника», пропонуючи їм доступ до глобальних ринків, транспортних коридорів і ланцюжків поставок, які обходять Москву.

Союзники Росії тим часом отримали вигоду від санкцій, витісняючи російський бізнес за межі своєї юрисдикції, взявши під контроль імпортні та експортні потоки та перенісши виробництво з Росії, йдеться у звіті. Країни Центральної Азії також вимагали додаткові комісії, щоб компенсувати ризики порушення санкцій. І користуються вразливістю Росії та прагнуть інтегруватися без Росії в такі групи, як Організація тюркських держав. Нації регіону «змінили свій світогляд», «переосмисливши колективну історію», просуваючи англійську як другу мову замість російської та переходячи на західні освітні стандарти, а також відправляючи свою еліту навчатися на Заході.

Розвиток Євразійського економічного союзу, до якого входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан і Киргизстан, також бореться з «системними проблемами», йдеться у звіті. Серед них: ризики санкцій, використання різних платіжних систем після того, як західні країни виключили Росію з системи обміну повідомленнями Swift, і валютний контроль, який Москва запровадила, щоб допомогти подолати наслідки санкцій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує 100% мита щодо країн-членів БРІКС у разі, якщо вони спробують відмовитися від долара США як резервної валюти.

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