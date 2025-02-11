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У Гватемалі автобус впав в ущелину, загинуло понад 50 людей

За інформацією рятувальників, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з низкою менших транспортних засобів, перш ніж з'їхати через край урвища.

У Гватемалі автобус впав в ущелину, загинуло понад 50 людей
Фото: EPA/UPG

У місті Гватемала автобус, який перевозив понад 70 людей, з'їхав з мосту на шосе в ущелину, загинула щонайменше 51 людина, про це пише DW.

Тіла 36 чоловіків і 15 жінок відправили у місцевий морг, повідомили у пожежній службі.

Рятувальникам вдалося витягнути з автобуса 10 постраждалих, кількох із них доставили до лікарні.

Автобус впав приблизно на 20 метрів від мосту Пуенте-де-Беліс на північному в'їзді до столиці Гватемали. Цей автомобільний міст перетинає дорогу та струмок, забруднений стічними водами.

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За інформацією рятувальників, водій не впорався з керуванням автобуса та зіткнувся з низкою менших транспортних засобів, перш ніж з'їхати через край урвища.

“Автобус продовжував рух, пробив металеві поручні та впав у яр глибиною близько 20 метрів, поки не досяг забрудненої стічними водами річки”, ‒ сказав Ернандес.

На зображеннях, опублікованих пожежною частиною в соціальних мережах, видно автобус, частково занурений у стічні води, оточений тілами жертв.

Відповідно до інформації уряду, офіційна причина аварії наразі невстановлена. Початкове розслідування показало, що автобус пропрацював вже 30 років, але він все ще мав ліцензію на експлуатацію. Cлідчі перевіряють, чи був транспортний засіб перевантажений пасажирами.

Президент Гватемали Бернардо Аревало оголосив триденну національну жалобу після інциденту.

Фото: EPA/UPG

Торік у листопаді у Єгипті перекинувся туристичний автобус. В аварії тоді постраждала 41 особа, серед них була українка.

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