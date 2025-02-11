Мін'юст США доручив прокуратурі закрити корупційну справу стосовно мера Нью-Йорка

Нещодавно міський голова наказав місцевим правоохоронцям сприяти федеральним імміграційним органам під час рейдів. Критики вважають, що це є порушенням законодавства.

Міністерство юстиції США доручило прокурорам припинити розслідування стосовно можливої корупції мера Нью-Йорка Еріка Адамса. В.о. заступника генерального прокурора Еміль Бов, погоджений президентом Дональдом Трампом, доручив федеральним прокурорам Південного округу Нью-Йорка зняти всі обвинувачення, пише BBC. Він стверджує, що звинувачення може повпливати на майбутні вибори мера, і що це "обмежило" здатність мера боротися з нелегальною міграцією та злочинами в місті.

Адамса звинувачували в отримані неправомірної винагороди та подарунків від турецького бізнесмена в обмін на його вплив як мера. Адамс у вересні відкинув свою провину за п'ятьма пунктами звинувачування в корупції, змові та порушеннях фінансування виборчих кампаній.

Прокурори не вказали, чи мають вони намір закрити справу за вказівкою міністерства. Будь-яке рішення про це формально потрібно представити в суді та погодити з суддею.

У записці до прокурорів Мін'юст вказав, що справу можуть переглянути знову після виборів мера восени 2025-го, але до того часу не слід вживати "розслідувальних заходів".

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс є демократом, який нещодавно намагався налагодити близькі відносини з Трампом і його адміністрацією. Він був присутній на інавгурації Трампа і літав до нього у Флориду на зустріч. Нещодавно він дав вказівку місцевим правоохоронцям співпрацювати з федеральними імміграційними органами під час рейдів по місту. Критики кажуть, що це підриває законодавство Нью-Йорка, яке забороняє місцевій владі співпрацювати з федеральною в усіх випадках, окрім затримання небезпечних злочинців.