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В аеропорту в Аризоні зіштовхнулися два літаки

Четвертий авіаційний інцидент у США за два тижні.

В аеропорту в Аризоні зіштовхнулися два літаки
Літак моделі Learjet 35A
Фото: EPA/UPG

Середньорозмірний бізнес-джет під час приземлення в муніципальному аеропорту Скоттсдейла, штат Аризона, зіслизнув за межі посадкової смуги та врізався в інший літак, що був запаркований на летовищі.

Як пише Reuters, внаслідок зіткнення загинула одна людина, ще щонайменше четверо зазнали ушкоджень. Одного з пасажирів довелося деблокувати з пошкодженого повітряного судна. Трьох потерпілих відвезли до лікарні.

Федеральна авіаційна адміністрація повідомила, що розслідує обставини трощі. Наразі невідомо, чому саме літак Learjet 35A викотився за смугу. 

  

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