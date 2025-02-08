Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
ГоловнаСвіт

На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули

Поки незрозуміло, що змусило борт різко втратити висоту та швидкість.

На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
Ном, Аляска - місце призначення літака, що зазнав катастрофи
Фото: Guardian

У Сполучених Штатах стався вже третій авіаційний інцидент за трохи більше ніж тиждень: на Алясці зник з радарів невеликий одномоторний літак з 9 пасажирами та одним пілотом на борту.

Як пише The Guardian, контакт з рейсом було втрачено приблизно через годину після його злету за 12 миль від берега. На місце останньої подачі сигналу транспондера вирушив гелікоптер берегової варти США, який за деякий час знайшов уламки повітряного судна. Двоє водолазів одразу розпочали рятувальну операцію.

Згодом стало зрозуміло, що усі 10 людей загинули. Наразі невідомо, що саме стало причиною авіатрощі, проте інформація від служби цивільної авіації США свідчить про те, що борт "зазнав певної несправності, через яку почав стрімко втрачати висоту та швидкість". 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies