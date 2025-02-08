На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули

У Сполучених Штатах стався вже третій авіаційний інцидент за трохи більше ніж тиждень: на Алясці зник з радарів невеликий одномоторний літак з 9 пасажирами та одним пілотом на борту.

Як пише The Guardian, контакт з рейсом було втрачено приблизно через годину після його злету за 12 миль від берега. На місце останньої подачі сигналу транспондера вирушив гелікоптер берегової варти США, який за деякий час знайшов уламки повітряного судна. Двоє водолазів одразу розпочали рятувальну операцію.

Згодом стало зрозуміло, що усі 10 людей загинули. Наразі невідомо, що саме стало причиною авіатрощі, проте інформація від служби цивільної авіації США свідчить про те, що борт "зазнав певної несправності, через яку почав стрімко втрачати висоту та швидкість".